Haberler

Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, Gülben Ergen'in 2023 yılında yaptığı "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez, İyilik peşinde bir adam!" şeklindeki destek paylaşımı yeniden gündeme geldi. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Ergen, yaşanan gelişmeler karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Kendimizi kandırılmış, aldatılmış hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Gülben Ergen, 2023 yılında Haluk Levent'i öven bir paylaşım yapmıştı.
  • Haluk Levent, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla tutuklandı.
  • Gülben Ergen, Ahbap Derneği'nin başındaki ismin kumar ve borç iddialarıyla anılmasının toplumsal bir çöküş yarattığını ve aldatılmış hissettiklerini belirtti.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in 2023 yılında Levent hakkında yaptığı övgü dolu paylaşım sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eleştirilerin hedefi olan Ergen, yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getirerek sert bir açıklama yayımladı.

HALUK LEVENT'LE İLGİLİ İDDİALAR ŞOK ETKİSİ YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Haluk Levent hakkındaki iddialar kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Dosyadaki iddialara göre; Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanına 120 milyon lira aktardığı öne sürülmüştü. Levent ise ifadesinde yolsuzluk iddialarını reddederek yaşananları "usulsüzlük" olarak nitelemişti.

YILLAR ÖNCEKİ "LAF SÖYLETMEZ" PAYLAŞIMI YENİDEN DOLAŞIMDA

Soruşturmanın ardından Eda Ece ve Melek Mosso gibi isimlerin yaptığı açıklamaların yanı sıra, sosyal medyada oklar Gülben Ergen’e çevrildi. Ergen'in 2023 yılında 6 Şubat depremlerinin ardından Haluk Levent'i savunarak, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez! Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam! Ve koca bir Anadolu yüreği taşır!" demişti.

GÜLBEN ERGEN'DEN TEPKİ: KENDİMİZİ ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUZ

Üç yıl önceki paylaşımı nedeniyle eleştirilen Gülben Ergen, yaşanan son gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak duygularını paylaştı. Ahbap gibi güven duyulan bir kurumun başında bulunan bir ismin bahis ve borç iddialarıyla anılmasının toplumsal bir travma yarattığını belirten Ergen, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil yıllarca röportajlarında kumar belasının kendi hayatlarını, yıllarca alın teri ile yaptıkları birikimlerinin nasıl heba olduğunu pişmanlıkla anlattılar. Kendi hatalarıydı. Sadece kendileri mesuldü. Ahbap gibi toplumun güvendiği bir STK'nın başındaki kimse kumarla, bahisle, büyük rakamları borç almakla anıldığında toplumsal çöküş yaşıyoruz! Kendimizi kandırılmış, aldatılmış hissediyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent hakkındaki karar verildi
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı

Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Yat tatili iddiası çok konuşulmuştu! Selim İmamoğlu sessizliğini bozdu
Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor