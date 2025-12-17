Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi için hazırlıkları netleşmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok sanatçı, 31 Aralık akşamı sahne alacağı mekânlarla anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesinde Türkiye'nin önde gelen eğlence merkezleri, lüks otelleri ve Kıbrıs'taki seçkin otellerde sahne alacak ünlülerin alacakları ücretler ise şimdiden gündem oldu. Peki, hangi ünlü yılbaşında nerede sahne alacak? Rekor sahne ücretini kim kazanacak? İşte kulislerde konuşulan iddialara göre ünlülerin sahne alacağı yerler ve kazançları…

TARKAN

Bu yılın en yüksek sahne ücretini 25 milyon 548 bin lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak Megastar Tarkan alıyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 19 milyon 200 bin lira ile ikinci sırada yerini alıyor.

SİBEL CAN

Kıbrıs'ta yılbaşına girecek olan Sibel Can, 12 milyon 800 bin lira alacak.

EBRU GÜNDEŞ

Yine Kıbrıs'ta sahne alkan bir isim de Ebru Gündeş oldu. Gündeş, 10 milyon lira alacak.

YILDIZ TİLBE

Gürcistan'da sahne alacak olan Yıldız Tilbe, 10 milyon lira kazanacak.

GÜLŞEN

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Gülşen, 8,5 milyon lira alacak.

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerin arasında katıldı. Deniz, 8 milyon lira kazanacak.

HADİSE

Hadise, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.

SILA

Sıla, 5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahnede olacak.

GÜLBEN ERGEN

İzmir'de sahneye çıkacak olan Gülben Ergen, yılbaşında 3 milyon lira kazanacak.

ZEYNEP BASTIK

Zeynep Bastık, 3 milyon lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak isimler arasında yerini aldı.

MELEK MOSSO

Magazin Burada'nın haberine göre, İstanbul'da sahne alacak olan Melek Mosso 3 milyon lira kazanacak.