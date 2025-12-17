Haberler

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
Yeni yıla merhaba diyeceğimiz 31 Aralık gecesinde sahne alacak ünlü isimlerle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. İddialara göre; İstanbul'daki lüks otellerde, Kıbrıs'taki beş yıldızlı resortlarda ve özel yılbaşı organizasyonlarında sahne alacak sanatçıların alacakları ücretler adeta dudak uçuklatıyor. Peki, hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar kazanacak? İşte kulislerde konuşulan detaylar…

  • Tarkan, Kıbrıs'ta sahne alarak 25 milyon 548 bin lira kazanacak.
  • Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sahne alarak 19 milyon 200 bin lira kazanacak.
  • Sibel Can, Kıbrıs'ta sahne alarak 12 milyon 800 bin lira kazanacak.

Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi için hazırlıkları netleşmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok sanatçı, 31 Aralık akşamı sahne alacağı mekânlarla anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesinde Türkiye'nin önde gelen eğlence merkezleri, lüks otelleri ve Kıbrıs'taki seçkin otellerde sahne alacak ünlülerin alacakları ücretler ise şimdiden gündem oldu. Peki, hangi ünlü yılbaşında nerede sahne alacak? Rekor sahne ücretini kim kazanacak? İşte kulislerde konuşulan iddialara göre ünlülerin sahne alacağı yerler ve kazançları…

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

TARKAN

Bu yılın en yüksek sahne ücretini 25 milyon 548 bin lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak Megastar Tarkan alıyor.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 19 milyon 200 bin lira ile ikinci sırada yerini alıyor.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

SİBEL CAN

Kıbrıs'ta yılbaşına girecek olan Sibel Can, 12 milyon 800 bin lira alacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

EBRU GÜNDEŞ

Yine Kıbrıs'ta sahne alkan bir isim de Ebru Gündeş oldu. Gündeş, 10 milyon lira alacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

YILDIZ TİLBE

Gürcistan'da sahne alacak olan Yıldız Tilbe, 10 milyon lira kazanacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

GÜLŞEN

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Gülşen, 8,5 milyon lira alacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerin arasında katıldı. Deniz, 8 milyon lira kazanacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

HADİSE

Hadise, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

SILA

Sıla, 5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahnede olacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

GÜLBEN ERGEN

İzmir'de sahneye çıkacak olan Gülben Ergen, yılbaşında 3 milyon lira kazanacak.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

ZEYNEP BASTIK

Zeynep Bastık, 3 milyon lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak isimler arasında yerini aldı.

Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı

MELEK MOSSO

Magazin Burada'nın haberine göre, İstanbul'da sahne alacak olan Melek Mosso 3 milyon lira kazanacak.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
