Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
Yeni yıla merhaba diyeceğimiz 31 Aralık gecesinde sahne alacak ünlü isimlerle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. İddialara göre; İstanbul'daki lüks otellerde, Kıbrıs'taki beş yıldızlı resortlarda ve özel yılbaşı organizasyonlarında sahne alacak sanatçıların alacakları ücretler adeta dudak uçuklatıyor. Peki, hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar kazanacak? İşte kulislerde konuşulan detaylar…
Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi için hazırlıkları netleşmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok sanatçı, 31 Aralık akşamı sahne alacağı mekânlarla anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesinde Türkiye'nin önde gelen eğlence merkezleri, lüks otelleri ve Kıbrıs'taki seçkin otellerde sahne alacak ünlülerin alacakları ücretler ise şimdiden gündem oldu. Peki, hangi ünlü yılbaşında nerede sahne alacak? Rekor sahne ücretini kim kazanacak? İşte kulislerde konuşulan iddialara göre ünlülerin sahne alacağı yerler ve kazançları…
TARKAN
Bu yılın en yüksek sahne ücretini 25 milyon 548 bin lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak Megastar Tarkan alıyor.
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, 19 milyon 200 bin lira ile ikinci sırada yerini alıyor.
SİBEL CAN
Kıbrıs'ta yılbaşına girecek olan Sibel Can, 12 milyon 800 bin lira alacak.
EBRU GÜNDEŞ
Yine Kıbrıs'ta sahne alkan bir isim de Ebru Gündeş oldu. Gündeş, 10 milyon lira alacak.
YILDIZ TİLBE
Gürcistan'da sahne alacak olan Yıldız Tilbe, 10 milyon lira kazanacak.
GÜLŞEN
Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Gülşen, 8,5 milyon lira alacak.
ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerin arasında katıldı. Deniz, 8 milyon lira kazanacak.
HADİSE
Hadise, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.
SILA
Sıla, 5 milyon liraya Kıbrıs'ta sahnede olacak.
GÜLBEN ERGEN
İzmir'de sahneye çıkacak olan Gülben Ergen, yılbaşında 3 milyon lira kazanacak.
ZEYNEP BASTIK
Zeynep Bastık, 3 milyon lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak isimler arasında yerini aldı.
MELEK MOSSO
Magazin Burada'nın haberine göre, İstanbul'da sahne alacak olan Melek Mosso 3 milyon lira kazanacak.