Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün hayatını kaybeden Fatih Ürek için sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duygularını dile getirdi. Ergen'in sözleri, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı.

"ONU ÜZENLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Ürek'in ölüm haberini alır almaz hastaneye koşanlar arasında yer alan Gülben Ergen paylaşımında, "Onu üzenleri, kıranları, yıldırırcasına bezdirenleri unutmayacağım" ifadelerini kullanarak Fatih Ürek'in yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

"BU SEKTÖRÜN EN YÜREKLİ İSİMLERİNDEDİ"

Ergen, Ürek'i anlatırken onun mesleki duruşuna ve karakterine vurgu yaparak, "Fatih bu sektörün en yürekli, en efendi, en saygılı isimlerindendi. Çok zorluklarla inşa ettiği kariyerinde sakladığı gözyaşlarını bilirim." sözleriyle duygulandırdı.

"SAHNEDE EĞLENCE SENSİZ EKSİK KALACAK"

Gülben Ergen 30 yıllık arkadaşı Fatih Ürek'in ardından yaptığı paylaşımı, "Fatih çok değerliydi… Sahnede eğlence sensiz hep eksik kalacak" ifadeleriyle tamamladı.