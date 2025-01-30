7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, paylaşımı nedeniyle savcılıktan çağrılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na bulunan ünlü şarkıcı, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İfadesine ilişkin açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Peki, Gülben Ergen "Sıla bebek" paylaşımı nedir? Gülben Ergen ifade verdi mi? İşte, merak edilenler…

GÜLBEN ERGEN'İN 'SILA BEBEK' PAYLAŞIMI NEDİR?

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp nedeniyle hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Gülben Ergen, X platformunda "İnsan suretinde canavarlar, Sıla'ya nasıl kıydınız! O bir bebekti…" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirmişti. Paylaşımından kısa bir süre sonra paylaşımına şikayet geldiği gerekçesiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye çağrılmıştı.

Gülben Ergen Sıla Bebek paylaşımı

GÜLBEN ERGEN İFADE VERDİ Mİ?

Geçtiğimiz saatlerde ifadesini vererek adliyeden ayrılan Gülben Ergen adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Gülben Ergen adliye çıkışı