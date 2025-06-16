59. Uluslararası Kiraz Festivali Konserle Sona Erdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali, Gülben Ergen'in sahne aldığı konserle tamamlandı. Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin başarılı geçtiğini ve gelecek yıl daha kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali konser programıyla sona erdi.

Festival kapsamında sahil dolgu alanda konser veren Gülben Ergen, hayranlarıyla buluştu. Festivale özel kiraz desenli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserin ardından yaptığı konuşmada, 4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

Vatandaşların festival boyunca doyasıya eğlendiğini ifade eden Nallar, gelecek yıl daha kapsamlı bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Nallar, konser sonunda Gülben Ergen'e sepette kiraz ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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