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Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı

Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
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Her dönemin konuşulan ismi Gülben Ergen, bu kez koluna yaptırdığı anlam dolu dövmesiyle gündemde. Sosyal medyada paylaştığı dövmede yer alan 18 Ocak 2007 ve 22 Haziran 2009 tarihleri, sanatçının oğulları Atlas, Ares ve Güney'in doğum günlerini simgeliyor. Ergen'in bu duygusal tercihi, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Magazin dünyasının her dönem dikkat çeken isimlerinden Gülben Ergen, bu kez duygusal bir dövme ile gündeme geldi. Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemik nedeniyle yeniden manşetlere taşınan Ergen, koluna yaptırdığı iki özel tarihi Instagram hesabından paylaştı.

Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı

Sanatçı, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle gündeme gelirken, bu kez yeni dövmesiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Gülben Ergen'in koluna yazdırdığı tarihler 18 Ocak 2007 ve 22 Haziran 2009 oldu. Bu tarihler, Gülben Ergen'in hayatındaki en değerli anları simgeliyor. 18 Ocak günü oğlu Atlas'ı, 22 Haziran'da ise ikizleri Ares ve Güney'i dünyaya getiren Ergen, anneliğin kendisi için taşıdığı anlamı bu dövme ile ölümsüzleştirmiş oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Gülben Ergen'in bu duygusal hamlesi, hayranlarından da yoğun ilgi gördü. Takipçileri, sanatçının paylaşımının altına "anne yüreği", "çok anlamlı" ve "ne güzel bir hatırlatma" gibi yorumlar bıraktı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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