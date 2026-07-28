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Hayko Cepkin'den Ahbap ve Haluk Levent itirafları

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Sanatçı Hayko Cepkin’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Sanatçı Hayko Cepkin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Cepkin, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu" dedi.

Sanatçı Hayko Cepkin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Hayko Cepkin ifadesinde, "Ben uzun yıllardır müzik ile uğraşırım. Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanı gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım. İhtiyacı olan kişilere yardımda bulunduklarını duyuyordum. Hatta bir kısım hasta çocukların tedavisinin yapıldığını bizzat gördüm. Anlatırken derneğin sadece görünen yüzü olarak kendini tanımladığını, derneğin iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olarak yapıldığını ifade ediyordu" dedi.

"Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu"

Cepkin ifadesinin devamında, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Yukarıda belirttiğim üzere Ahbap Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi bulunulması için de çağrı yapmadım. Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneğinden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum bir çok kişi tarafından da zaten biliniyordu. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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