Gırgıriye filmi, tiyatroya mı uyarlanıyor? Gırgıriye oyununda karakterleri kimler canlandıracak? Müjdat Gezen, Perran Kutman, Gülben Ergen...

Türk sinemasının unutulmaz komedi serilerinden Gırgıriye, 46 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine taşınıyor. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan bu klasik komedi, sinemadan sonra sahne sanatlarının büyülü dünyasında izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Gırgıriye filmi, tiyatroya mı uyarlanıyor? Gırgıriye oyununda karakterleri kimler canlandıracak? Gırgıriye'nin konusu ne? Detaylar...

GIRGIRİYE FİLMİ TİYATROYA MI UYARLANIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenen "7 Kocalı Hürmüz" gösteriminin ardından yaptığı açıklamayla, Gırgıriye'yi tiyatroya uyarlayacağını duyurdu. Gezen'in bu projeyi açıklaması, tiyatro ve sinema dünyasında büyük heyecan yarattı.

Müjdat Gezen, yıllar sonra yeniden sahnede karşılıklı rol alacağı Perran Kutman ile 46 yıl önceki sinema deneyimini tiyatro sahnesine taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Gezen, sahne deneyimiyle ilgili esprili bir yorumda bulunarak, "Ben yaşlandığım için Münir Özkul'un rolünü, Perran hiç yaşlanmadığı için kendi rolünü oynayacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem nostalji hem de eğlenceli bir beklenti yaratıyor.

GIRGIRİYE OYUNUNDA KARAKTERİ KİMLER CANLANDIRACAK?

Gırgıriye oyununda karakterleri kimler canlandıracak? sorusu, tiyatro severlerin merak ettiği en önemli detaylardan biri oldu. Usta oyuncu Müjdat Gezen, sahne uyarlamasında Emin karakterini canlandıracak. Bu rol, sinema versiyonunda Münir Özkul tarafından hayat verilmişti.

Oyunun diğer önemli karakterlerinden Güllü, tiyatro sahnesinde Gülben Ergen tarafından canlandırılacak. Böylece, karakterler hem orijinal filmdeki ruhu hem de modern sahne yorumunu izleyiciye sunacak.

Ayrıca, Gezen ve Perran Kutman arasındaki karşılıklı sahne performansı, yıllar sonra yeniden izleyiciye unutulmaz bir sinema-tiyatro deneyimi yaşatacak. Bu eşsiz uyum, Gırgıriyenin tiyatroya taşınmasını daha da özel kılıyor.

GIRGIRİYE'NİN KONUSU NE?

1981 yapımı Gırgıriye, geçim mücadelesi veren, kavga ve gürültü eksik olmayan iki çalgıcı ailenin hikâyesini konu alıyor. Filmde Bayram ve Güllü birbirlerine aşıkken, Bayram'ın kız kardeşi Sevim ile Güllü'nün dayısı Bekir arasında da bir aşk hikâyesi gelişiyor.

Ancak ailelerin geçmişte yaşadığı kıskançlık ve kırgınlık, gençlerin evlenmesini engelliyor. Bayram'ın babası Emin ile Güllü'nün annesi Sabahat, yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle barışmak istemiyor. İki aile arasındaki bu rekabet, müzikle iç içe geçen eğlenceli çatışmalara dönüşüyor.

Hikâyede ayrıca, Güllü'nün bir gazino sahibi tarafından assolist yapılması ve Bayram'ın rakip gazinoda sahneye çıkması, aileler arasındaki rekabeti daha da kızıştırıyor. Müzik, aşk ve komedi unsurları iç içe geçerken, Gırgıriye izleyiciye hem nostaljik hem de eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Film serisinin orijinal kadrosunda ise Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, Perran Kutman ve Münir Özkul gibi Türk sinemasının efsane isimleri yer alıyordu. Tiyatro uyarlamasında bu unutulmaz ruh, modern yorumlarla sahneye taşınacak.