Ünlülerin avukatı Emek Emre tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Emek Emre tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre, savcılık sorgusunun ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderilmişti. Mahkeme, Emre hakkında tutuklama kararı verdi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emek Emre'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Emre'nin gözaltına alınması, daha önce çok sayıda ünlü ismin avukatlığını yapması nedeniyle kamuoyunda dikkat çekmişti.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Emre, diğer şüphelilerle birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Emre, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlaması kapsamında tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğin değerlendirmesinin ardından Emek Emre'nin tutuklanmasına karar verildi.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN'İN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Emek Emre, daha önce sanatçı Gülşen'in avukatlığını üstlenmesiyle de gündeme gelmişti. Emre, Gülşen'in 2022 yılında tutuklanmasının ardından adliye önünde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

NİKÂHIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Avukat Emek Emre, gözaltına alınmadan 6 gün önce gerçekleştirdiği düğünüyle de magazin gündeminde yer almıştı. Emre'nin nikâhında Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem nikâh şahidi olmuştu.