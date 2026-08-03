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Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti
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Instagram’da paralı abonelik dönemini başlatan ünlüler kervanına oyuncu Merve Boluğur da katıldı. Aylık ücreti 60 TL olarak belirleyen Boluğur, kısa sürede ulaştığı 481 abonesiyle oturduğu yerden para kazanmaya başladı.

  • Merve Boluğur, Instagram'ın ücretli abonelik özelliğini kullanıma açarak takipçilerine özel içerikler sunmaya başladı.
  • Boluğur'un Instagram abonelik ücreti aylık 60 TL olarak belirlendi ve sistemin açılmasıyla kısa sürede 481 aboneye ulaştı.
  • Ece Erken ve Gülben Ergen de Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getiren ünlüler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram’ın paralı abonelik özelliğini kullanıma açan isimler arasına katıldı.

ÖZEL İÇERİKLER 

Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemini başlattı. 3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikler sunacağı bu ayrıcalıklı kanalın aylık ücretini 60 TL olarak belirledi.

ABONE SAYISI KISA SÜREDE 500'E MERDİVEN DAYADI 

Instagram üzerinden abonelik açan ünlüler kervanına katılan Merve Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 481 kişiye ulaştı. Bu rakamlar Boloğur bir asgari ücret kadar parayı kısacık zamanda kazanmış oldu. 

ÜNLÜLER ARASI ABONELİK AKIMI 

Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti. Ece Erken, 2026’nın başlarında ücretli abonelik sistemini aktif hale getirerek takipçilerine özel içerikler sunmaya başlamıştı. Gülben Ergen de geçtiğimiz günlerde aylık 79,99 TL ücretle abonelik sistemini başlattı. Ergen, abonelik alanında daha samimi ve günlük yaşamından içerikler paylaşacağını açıklarken, kısa sürede binin üzerinde aboneye ulaşması da dikkat çekmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Açız diyenlere bakın.

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