Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram’ın paralı abonelik özelliğini kullanıma açan isimler arasına katıldı.

ÖZEL İÇERİKLER

Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemini başlattı. 3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikler sunacağı bu ayrıcalıklı kanalın aylık ücretini 60 TL olarak belirledi.

ABONE SAYISI KISA SÜREDE 500'E MERDİVEN DAYADI

Instagram üzerinden abonelik açan ünlüler kervanına katılan Merve Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 481 kişiye ulaştı. Bu rakamlar Boloğur bir asgari ücret kadar parayı kısacık zamanda kazanmış oldu.

ÜNLÜLER ARASI ABONELİK AKIMI

Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti. Ece Erken, 2026’nın başlarında ücretli abonelik sistemini aktif hale getirerek takipçilerine özel içerikler sunmaya başlamıştı. Gülben Ergen de geçtiğimiz günlerde aylık 79,99 TL ücretle abonelik sistemini başlattı. Ergen, abonelik alanında daha samimi ve günlük yaşamından içerikler paylaşacağını açıklarken, kısa sürede binin üzerinde aboneye ulaşması da dikkat çekmişti.