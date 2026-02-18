Haberler

Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen katıldığı bir davette tartışılmaya devam eden "Ailem" dizisiyle ilgili sorular yöneltilince zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, diziyle ilgili soruları duyunca röportajı yarıda bıraktı.

Son günlerde "Ailem" adlı dizinin ikinci sezonunda başrol oynayacağı ve projenin TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Gülben Ergen, bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gözler TRT'ye çevrilmiş, kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada yayın planlamasında Ergen'in başrolünde yer aldığı "Ailem" adlı bir dizi ya da herhangi bir proje bulunmadığı duyurulmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından bir davette görüntülenen Ergen'e "Ailem" dizisi soruldu. Sorunun yöneltilmesiyle kısa süreli bir gerilim yaşayan şarkıcı, konuyla ilgili yorum yapmadan röportajı sonlandırdı.

Ergen'in, daha önce bakanlık talebiyle projede yer aldığı ve bu nedenle çeşitli tepkilerle karşılaştığı öne sürülürken, sanatçının konuyla ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti. Dizinin akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, gözler hem Ergen'den gelecek olası bir açıklamaya hem de resmi kurumlardan yapılabilecek yeni duyurulara çevrildi.

