Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bir restoranda hamburger ve patates yediği anlar dikkat çekti. Yemek yerken büyük keyif aldığı görülen Ergen, görüntülendiğini fark edince mahcup olup gülümsedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir restoranda hamburger ve patates yerken objektiflere yansıdı. Yemek yerken bir hayli iştahlı olduğu gözlenen Ergen, seçtiği menünün tadını çıkarırken çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmedi.

YEMEĞİ BÜYÜK BİR KEYİFLE YEDİ

Görüntülendiğini fark ettiği anda kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, mahcup bir tavırla gülümseyerek karşılık verdi. Ergen'in bu doğal ve samimi halleri, kendisini takip eden hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Gülben Hanıma afiyet olsun. Kendisi birçok okulun açılmasına öncülük yapmış, önemli bir hayırsever şahsiyettir.

