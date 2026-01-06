Gülben Ergen'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı madde ile ilgili haberlerde sadece popüler isimlerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte standart uygulandığını savunan Ergen, olayların kaynağına inilmediğini vurguladı ve "Hep popüler, ünlü tokatlayın" ifadelerini kullanarak, medyanın ünlülere yönelik tutumunu eleştirdi.
"KİMDEN ALDILAR, NEREDEN ALDILAR?"
Ergen paylaşımında, "Kimden aldılar? Nereden aldılar? Onlar neden manşet manşet açıklanmıyor?" sözleriyle, olayların kaynağına inilmediğini vurguladı.
"HEP POPÜLER, ÜNLÜ TOKATLAYIN"
Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında ise "Hep popüler, ünlü tokatlayın hep" ifadelerini kullanarak, yalnızca tanınmış isimlerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi.