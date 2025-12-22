Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gülben Ergen, bu kez sahnedeki şıklığıyla gözleri üzerine çekti. Bacak kısmındaki cesur dekoltesiyle dikkat çeken elbisesi, hayranlarının ilgisini topladı.
Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Gülben Ergen, son dönemde fit ve enerjik görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gülben Ergen, sahnedeki performansıyla bir kez daha hayranlarını büyüledi.
Üzerinde taşıdığı şık elbise, özellikle bacak kısmındaki cesur dekoltesiyle dikkat çekti. Sahnedeki zarif duruşu ve stilindeki detaylar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
TAKİPÇİLERİ ÖVGÜYLE YORUMLADI
Hayranları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlü isme beğeni ve yorum yağdırırken, bazı takipçileri de stilini övgüyle yorumladı.
Gülben Ergen'in hem sahnedeki performansı hem de şık tarzı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.