Haberler

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gülben Ergen, bu kez sahnedeki şıklığıyla gözleri üzerine çekti. Bacak kısmındaki cesur dekoltesiyle dikkat çeken elbisesi, hayranlarının ilgisini topladı.

  • Gülben Ergen, sahnede bacak kısmında cesur dekoltesi olan şık bir elbise giydi.
  • Gülben Ergen'in sahnedeki performansı ve tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Gülben Ergen'in hayranları, sosyal medya üzerinden onun stilini övgüyle yorumladı.

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Gülben Ergen, son dönemde fit ve enerjik görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gülben Ergen, sahnedeki performansıyla bir kez daha hayranlarını büyüledi.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Üzerinde taşıdığı şık elbise, özellikle bacak kısmındaki cesur dekoltesiyle dikkat çekti. Sahnedeki zarif duruşu ve stilindeki detaylar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

TAKİPÇİLERİ ÖVGÜYLE YORUMLADI

Hayranları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlü isme beğeni ve yorum yağdırırken, bazı takipçileri de stilini övgüyle yorumladı.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'in hem sahnedeki performansı hem de şık tarzı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDevran Demir:

Bir yerini göstermese olmaz tabi görüntü var ses yok aq

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hah işte tam da o:)) olmayan sesi nasıl saklayacak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat:

İnsanların orasını burasını paylaşarak haber yaptığımız için ve yorumlarda bu insanların özel hayatını topa tuttuğumuz için ne kadar karaktersiz ve psilik olduğumuzu da kanıtlıyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber

Derbi öncesi taraftarları kara kara düşündüren haber!
title