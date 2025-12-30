Haberler

Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?
Gülben Ergen, müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren bir isim olarak dikkat çekiyor. Hayranları, Ergen'in özel yaşamı, kariyerindeki önemli dönüm noktaları ve güncel projeleri hakkında sürekli araştırmalar yapıyor. Peki, Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Gülben Ergen, sahne ve ekran dünyasında uzun yıllardır varlığını sürdüren ve takipçileri tarafından merak edilen bir isim. Hayranları, Ergen'in kariyer yolculuğu, kişisel yaşamı ve başarılarına dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki, Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatına dair bilinmeyenler neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncudur. Henüz 16 yaşındayken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve liseyi bitirdikten sonra mankenliğe adım atmıştır. Ergen, kariyerine hem sinema hem de televizyon projeleriyle başlamış; ilerleyen yıllarda şarkıcılık ve sunuculuk alanlarında da öne çıkmıştır.

GÜLBEN ERGEN KAÇ YAŞINDA?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

GÜLBEN ERGEN NERELİ?

Gülben Ergen, Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Kadıköy ilçesinin Erenköy semtinde dünyaya gelmiştir.

GÜLBEN ERGEN'İN KARİYERİ

Gülben Ergen'in kariyeri çok yönlüdür. Sinema ile başlayan yolculuğu, çeşitli dizilerde ve televizyon programlarında devam etmiştir. İlk sinema deneyimi 1988'de "Biz Ayrılamayız" filmiyle olmuştur. Televizyon kariyerinde ise "Marziye", "Dadı", "Hürrem Sultan" ve "Popstar Alaturka" gibi projelerde yer almıştır.

Müzik kariyerine 1997'de çıkan "Merhaba" albümüyle adım atan Ergen, 1999'da "Kör Aşık", 2002'de "Sade ve Sadece", 2004'te "Uçacaksın" gibi albümlerle şarkıcılık alanında da başarılı bir grafik çizmiştir. Kariyerinde Sezen Aksu ve Şehrazat gibi isimlerle çalışmış, televizyon programlarını müzik projeleriyle birleştirerek geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Gülben Ergen, özel hayatında iki evlilik yapmış ve üç çocuk annesidir. 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalan Ergen, 2014-2016 yılları arasında ise Erhan Çelik ile evli kalmıştır.

