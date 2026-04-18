Gülben Ergen'in Türkiye yastayken verdiği röportaja Demet Akalın'dan tepki

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, ünlü isimlerin tavırları da tartışma konusu oldu.

Demet Akalın, saldırının yaşandığı gün Gırgıriye Müzikalinin prömiyeri çıkışında kahkahalar eşliğinde röportaj veren şarkıcı Gülben Ergen'e sert tepki gösterdi. Akalın, paylaşımında “Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE YASTAYKEN GELEN RÖPORTAJ TARTIŞMA YARATTI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na 15 Nisan Çarşamba günü düzenlenen silahlı saldırı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybetti.

Aynı gün, 46 yıl aradan sonra yeniden sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nin prömiyeri vardı. Prömiyer sonrası müzikalde rol alan, oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ancak röportajın hem zamanlaması ve hem de Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan ile birlikteyken attığı kahkahalar, sosyal medyada yoğun eleştirileri beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gülben Ergen’in müzikalle ilgili değerlendirmelerde bulunurken sürekli gülmesinin yanısıra olayla yaşanan saldırıya ilgili tek kelime bile etmemesi, birçok kullanıcı tarafından “duyarsızlık” olarak yorumlandı.

Özellikle ülke genelinde yas havasının hakim olduğu saatlerde yapılan açıklamalar, geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Bu tepkilere katılan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın’ın paylaşımı, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Akalın tek kelimelik yorumu ile Ergen'e tepki gösterdi ve "“Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz” dedi.

Bu yorum aynı zamanda Gülben Ergen'în unutulmayan "Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözüne bir gönderme olarak algılandı.