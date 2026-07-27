Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. “Ahbaplar Suç Örgütü” adıyla sürdürülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim bilgi ve ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye davet edildi.

İfadeye çağrılan isimler şunlar;

Soruşturmanın içeriği ve söz konusu isimlerin hangi sıfatla ifade vereceklerine ilişkin adli sürecin detayları takip ediliyor.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK İSİM ÇAĞRILMIŞTI

Savcılık, soruşturma kapsamında Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'i ifadeye çağırmıştı.

Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış miktarları:

• Tarkan: 1 milyon TL

• Gülşen: 1 milyon TL

• Arda Turan: 500 bin TL

• Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

• Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL

• Gülse Birsel: 200 bin TL

• Nevzat Aydın: 750 bin TL

• Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL

• Çağrı Ergün: 500 bin TL

• Kerem Bürsin: 200 bin TL

• Ali Ece: 250 bin TL

• Hazal Kaya: 120 bin TL

• Ajda Pekkan: 1 milyon TL

• Danilo Zanna: 500 bin TL

• Sibel Can: 1 milyon TL

• Orhan Gencebay: 500 bin TL

• Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL

• Hatice Şendil: 300 bin TL

• Gökçe Bahadır: 100 bin TL

• Ziynet Sali: 100 bin TL

• Murat Boz: 500 bin TL

• Sarp Apak: 100 bin TL

• Melis Sezen: 100 bin TL

• Danla Bilic: 250 bin TL

• Gülben Ergen: 150 bin TL

• Cenk Tosun: 600 bin TL

• Ozan Tufan: 800 bin TL

• Nuri Şahin: 1 milyon TL

• İbrahim Büyükak: 200 bin TL

• Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği

• Aras Bulut İynemli: 200 bin TL

• İrem Derici: 150 bin TL

• Cengiz Ünder: 50 bin Euro

• Çağlar Söyüncü: 50 bin Euro

• Göze Akpınar: 1 milyon TL

• Celil Nalçakan: 100 bin TL

• Burak Yılmaz: 300 bin TL

• Burak Deniz: 150 bin TL

• Edis: 400 bin TL

• Mustafa Ceceli: 200 bin TL

• Hakan Balta: 300 bin TL

• Emre Kılınç: 150 bin TL