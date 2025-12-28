BBP Lideri Destici: 'PKK, Suriye'nin Üçte Birini İstiyor'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Amerika bir taraftan, İsrail bir taraftan, diğer Batılı güçler ve en çok da Pkk, Suriye'nin üçte birini kendisine istemektedir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan İl Kongresi için Adıyaman'a geldi. Destici'nin katıldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Konferans Salonu'ndaki kongre İstiklal Marşı okunması ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun anılmasıyla başladı.

'GÜLBEN ERGEN'E TEPKİ'

Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, Sanatçı Gülben Ergen'in Adıyaman'daki bir etkinlikte halay çektiği görüntülere tepki gösterdi. Destici, "Bir sanatçı, Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çekerken, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın elini tekrar tutmaya çalışıyor, o ise elini tekrar itiyor ve tutmuyor. Ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor. ?İşte bunların anlayışı bu, değerli arkadaşlar. Bunlar bizden değil. Aslında daha fazla konuşmak istemiyorum ama o adı geçen kişinin hayatı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor" dedi.

'EKONOMİK ZORLUKLARIN NEDENİ TERÖRLE MÜCADELE'

Türkiye ekonomisine de değinen Destici, ekonomik sıkıntıların en büyük nedeninin terörle mücadele olduğunu kaydederek, ?"Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik zorlukların birinci sebebi terör örgütü PKK'dır ve onun arkasındaki emperyalist güçlerdir. Neden? Çünkü tam 40 yıldır terörle mücadeleye harcadığımız para 2 trilyon doların üzerindedir. Bu nasıl bir rakam biliyor musunuz? Deprem için ne dedik? '100 milyar dolar harcadık' dedik. 2 trilyon dolar, bunun 20 katı. ?Daha iyi anlaşılsın diye bir örnek daha vereyim. 102 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış, kamu ve özel borcu yani hem devletin hem de iş dünyasının borcu yaklaşık 550 milyar dolar civarındadır. Terörle mücadeleye harcanan para bunun tam 4 katı. Eğer bu para Türkiye ekonomisine harcansaydı, bugün çok farklı bir Türkiye olurdu. Savunma sanayi başta olmak üzere, gıdada, enerjide, sağlıkta çok daha büyük yatırımlar yapılmış olurdu.

?Bugün bütçesi açık veren değil, fazla veren bir ülke olurduk. Cari açık değil, cari fazlası veren bir ülke olurduk. Devleti ve milleti borçlu değil, alacaklı olan bir ülke olurduk. ?İşte bu sebeplerle biz, Türkiye'de derdi vatan, millet, insan olan herkesin terörsüz bir Türkiye istediğine inanıyoruz." diye konuştu.

'PKK, SURİYE'NİN ÜÇTE BİRİNİ İSTİYOR'

Destici, PKK'nın Suriye topraklarının üçte birini istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

?"Amerika bir taraftan, İsrail bir taraftan, diğer Batılı güçler ve en çok da PKK, Suriye'nin üçte birini kendisine istemektedir. Orada bir bölge, bir devlet kurmak istemektedir. Dolayısıyla bizim bölgemizde, terörist bir İsrail benzeri devlete izin vermemizi kimse beklemesin. Bakın, bir İsrail bile bölgemizde yüz binlerce masum insanı katletti. Her gün katliam, her gün işgal, her gün soykırım. Kimin desteğiyle? Amerika'nın desteğiyle. Peki, PKK'dan türeyen SDG kimin desteğiyle ayakta duruyor? Kimin desteğiyle Suriye'nin üçte birini kontrol ediyor? ABD'nin. Yani dolayısıyla İsrail'in tasması kimdeyse, ya da İsrail tersinden Amerika'yı yönetiyor olabilir. Bugün SDG'nin tasması ABD'nin elindedir, bazı Avrupalı ülkelerin elindedir. Onun için meseleye böyle bakmak gerekir. Biz meseleye asla etnik temelli bakmıyoruz. Biz meseleye devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği penceresinden bakıyoruz. Bin yıldır nasıl kardeşçe yaşamışsak, kıyamete kadar da kardeşçe yaşama arzusundayız."