Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

"Çocuklar Gülsün Diye Derneği" tarafından inşa edilen Türkiye'nin 60'ıncı, Adıyaman'ın ise 3'üncü anaokulu Mimarsinan Mahallesi'nde törenle açıldı.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ELİNİ BIRAKTTI" İDDİASI

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in, halay çektiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ergen'in, yanındaki kişinin elini başörtülü olduğu için bıraktığı bıraktığı ve ısrarlara rağmen el ele tutuşmadığı iddia edildi.

ERGEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Ergen'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bi şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız! Sizin yüreğiniz bozuk. Niyetiniz çürük. Bakın bakalım. Utanmanız varsa utanıp özür dileyin." ifadelerine yer verdi.