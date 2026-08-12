Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, günlük hayatındaki alışkanlıklarından birini takipçileriyle paylaştı. Meyve ve sebze alışverişinde semt pazarlarını tercih ettiğini söyleyen Ergen, pazar kültürünün kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ergen, ürünlerini kapalı marketlerden almak yerine semt pazarlarına gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Pazardaki esnafla kurduğu samimi iletişimin yanı sıra çiftçilerin bahçelerinden gelen taze ürünleri de çok değerli bulduğunu ifade etti.

“DÜNYANIN NERESİNE GİDERSEM GİDEYİM...”

Pazar alışkanlığının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını söyleyen Gülben Ergen, yurt dışı seyahatlerinde de yerel pazarları keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi.

Ergen, “Dünyanın Neresine Gidersem Gideyim...” sözleriyle başladığı paylaşımında, gittiği şehirlerde ilk uğradığı yerlerden birinin yerel pazarlar olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com