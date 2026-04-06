Gülben Ergen savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ergen, yaptığı açıklamada bir annenin çağrısı üzerine paylaşımlar yaptığını belirtti.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Ergen, öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık bir saat ifade veren Ergen, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Ergen, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir annenin çağrısı üzerine sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getirdi.

Annenin daveti üzerine ramazan ayında evine gittiğini, anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini, bu konuda ifade verdiğini, yaşadıklarını ve gördüklerini detaylı olarak savcıya anlattığını, çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığının bitmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
