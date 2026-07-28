Gülben Ergen, Ahbap Derneği Soruşturması Kapsamında İfade Verdi: 'İyilikten Maraz Doğar'

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı