Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı

Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Güncelleme:
Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başı açık olması sosyal medyada tartışma yarattı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Armağan Çağlayan, cami ve cami avlusuna girerken o inancın kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak, kutsal mekanlarda başı açık bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

  • Fatih Ürek'in cenazesi 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
  • Cenazeye Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener ve Seda Sayan gibi ünlü isimler katıldı.
  • Gülben Ergen'in cenazeye başı açık katılması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

GÜLBEN ERGEN BAŞI AÇIK KATILDI

Cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.

"NASIL Kİ KİLİSELERE ŞAPKAYLA GİRİLEMİYORSA..."

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan "Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMelike Kuş:

Armağan Çağlayan çok doğru söylemiş.

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Bilinçli yapıyor

Haber YorumlarıSpartakus:

gündemde kalmak için uğraş veriyor.

Haber Yorumlarıhüseyin özen:

ben bile bilmiyordum , bunun bir zorunluluk olduğunu ! insanlar bilmeyebilir veya dikkatinden kaçabilir . konutu hemen saygısızlığa getirmeyin …

Haber YorumlarıBozkurt:

Fatih yüreğim camide ne işi var tartışılması gereken konu o iken hedef saptırılıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

