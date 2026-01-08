Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor

Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şarkıcı Gülben Ergen arasında, Adıyaman'daki anaokulu açılışında yaşandığı iddia edilen halay tartışmasıyla başlayan gerilim, karşılıklı açıklamalar ile büyüyor. Son olarak Ergen'i bir kez daha hedef alan Destici, "Bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı. Ergen ise Destici'ye, "Yeni açacağım davadan gelecek tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gülben Ergen'i hedef alarak 'sanatçı değildir' dedi.
  • Gülben Ergen, Mustafa Destici hakkında açacağı davadan elde edilecek geliri sokak hayvanlarına bağışlayacağını duyurdu.
  • Mustafa Destici, Gülben Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddiaları üzerine tartışmaya dahil oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile şarkıcı Gülben Ergen arasında başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla büyümeye devam ediyor.

HALAY TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Krizin fitilini Adıyaman'da düzenlenen bir anaokulu açılışında yaşanan halay görüntüleri ateşledi. Törene katılan Gülben Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin ardından Ergen, kendisine yöneltilen suçlamalara sert bir açıklamayla yanıt verdi. İnsanları kıyafetleri üzerinden ayırmadığını vurgulayan Ergen, halay esnasında gençlerle dalıp gittiğini, herhangi bir kadını özellikle dışlamasının söz konusu olmadığını belirtti.

DESTİCİ'DEN SERT SÖZLER

Daha sonrasında ise tartışmaya BBP lideri Mustafa Destici de dahil oldu. Ergen'i hedef alan Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Gülben Ergen, Destici hakkında yasal yollara başvuracağını ve açacağı davadan elde edilecek geliri okul yapımında kullanacağını duyurdu.

DESTİCİ'DEN BU KEZ "SANATÇI DEĞİLDİR" ÇIKIŞI GELDİ

Ancak gerginlik bu açıklamayla da sona ermedi. Son olarak Destici, konuk olduğu Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında bir kez daha Gülben Ergen'i hedef aldı. "Gülben Ergen sanatçı mı, değil mi?" sorusu üzerine Destici, "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" diye konuştu.

YANIT GECİKMEDİ: SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Destici'ye yanıt ise gecikmedi: Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım" dedi.

Yorumlar (3)

Cahil Avcısı:

edebi, ahlakı, bu adamdan mı öğreniyoruz? o kadar mı vahim durum?

Hayırlı Günler:

Destici kim?

VEFA:

Desteci mi, ne destesi!

