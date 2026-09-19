Gülben Ergen vasiyetini yazdı! İlk teslim edeceği kişiyi de açıkladı

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Şarkıcı Gülben Ergen, 35 yıllık çalışma hayatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı. “Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım” diyen Ergen, vasiyetini avukatından önce 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan’a teslim edeceğini söyledi.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vasiyetini yazdığını duyurdu. Ergen, kararını sağlıklı ve bilinçli olduğu bir dönemde aldığını vurgularken, vasiyetini ilk olarak çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’a teslim edeceğini belirtti.

“35 SENE HİÇ DURMAKSIZIN ÇALIŞTIM"

Ergen, paylaşımında çalışma hayatına ve son dönemde yaşamındaki değişime dikkat çekerek, “Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, artık hayatının temposunu değiştirdiğini belirterek, “Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim” dedi.

ESKİ EŞİNE TESLİM EDECEK

Gülben Ergen, vasiyetini hazırladığını açıkça duyururken, belgenin kimde bulunacağını da açıkladı.

Ergen, “Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle” ifadelerini kullandı.

Ergen’in vasiyetini teslim edeceği isim ise 3 oğlunun babası olan eski eşi Mustafa Erdoğan olacak.

2004'T EVLENDİLER, 2012'DE BOŞANDILAR

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, 2004 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten üç oğlu dünyaya geldi.

Ergen ve Erdoğan, 2012 yılında yollarını ayırdı. Çift, boşanmalarının ardından çocukları nedeniyle iletişimlerini sürdürmeye devam etti.