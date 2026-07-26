Haberler

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim Haber Videosunu İzle
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram'da ücretli abonelik sistemini başlattı. Aylık 79,99 TL olarak belirlenen sistemle takipçilerine özel içerikler sunacağını açıklayan Ergen, neden abonelik sistemi açtığına dair sorulara da yanıt verdi. Ergen "Ben abonelik sisteminde sadece kendim gibiyim, samimiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemini başlattı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini açıkladı.

"ABONELİKTE SADECE OLDUĞUM GİBİYİM"

Bornozuyla kamera karşısına geçen Ergen, ücretli abonelik alanında takipçileriyle daha doğal bir iletişim kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum."

"MAGAZİNLİK BİR ŞEY PAYLAŞMIYORUM"

Abonelik sisteminin daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap ettiğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını ifade etti. Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi.

HİKÂYELERİNİ DE ABONELERİYLE PAYLAŞACAK

Videonun devamında siyah bikinisi ve şapkasıyla konuşan Ergen, o günü aboneleriyle soru-cevap günü ilan ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, bundan sonra Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı

Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu

Anlaşma tamam! Türkiye'nin mobilya devi üçüncü kez el değiştirdi
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu

Bulun bu sapığı! Çocuk parkında mide bulandıran görüntüler

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı

Çocukların yaptıkları ailelerinin başını yaktı! Ceza yağdı