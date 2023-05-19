Golf Haberleri - Golf Haber - Haberler

Golf Haberleri
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Rikse Birdie Challenge golf turnuvasının 11'incisi Robert Rock'un katılımıyla gerçekleşecek
Rikse Birdie Challenge golf turnuvasının 11'incisi Robert Rock'un katılımıyla gerçekleşecek
Bakan Kurum: Bu ülkede güven, istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz
Çevre Bakanı Murat Kurum: Bu ülkede güven, istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz
Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı
Turnuvalardan birinciliklerle dönen 13 yaşındaki Türk golfçü, dünya sıralamasına girdi
Trump ile film yıldızı Stormy Daniels arasında ne yaşandı, neden ceza davası açıldı?
Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış 115 milyar lirayı aştı
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor Merkez Bankası'nda