Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvaları gerçekleşti

Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, Türkiye'den en iyi golfçüleri bir araya getirdi. Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, "Golf'ün özellikle Belek'e katkısı büyük. Yaklaşık döviz girdisi 250 milyon euro" dedi.

Türkiye'nin önde gelen 13 golf kulübünden en iyi oyuncuları bir araya getiren Cornelia Masters Golf Turnuvası ve diğer amatör golfçülerin yarıştığı Cornelia Open Turnuvası, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'da gerçekleşti. Bu yılki Cornelia Masters'ta 39 profesyonel golfçü yarışırken, Cornelia Open turnuvasına 50 amatör katılımcı dahil oldu. Türkiye'nin golf turizmindeki önemli bölgelerinden Belek'te bu yıl düzenlenen organizasyonlar ve golf oynamak için gelen turistler sayesinde yaklaşık 250 milyon euro döviz girdisi sağlandığı belirtildi.

"Türkiye'nin yükselen yıldızı golf"

Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, "Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, Golf sahamız 2006 yılında dizayn edildi. 20 yıldır başarılı bir şekilde ödüller de alarak hizmet veriyor" dedi.

2008 yılında Belek'in Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu seçildiğini hatırlatarak, "Belek gibi bir golf destinasyonu dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem otellerimizin sunduğu lüks servis, hem sahalarımızın kalitesi, bakımı ve hizmet kalitesinin üst seviyede olması ile Belek, çok önemli bir golf destinasyonu ve Avrupalı misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesinde başrol oynuyor. Belek'te yaklaşık 10 tane golf kulübü, 18 tane golf sahası bulunuyor. Bunların uzaklıklarının birbirine olan mesafesi 15 dakika, dolayısıyla 15 dakika içerisinde çok farklı 18 tane golf sahasında oynayabiliyorsunuz. Beşinci kez düzenlediğimiz bu organizasyonda amacımız Türkiye'deki golf kulüplerinin en iyi oyuncularının birbirleriyle yarışmasını sağlamak. Bu organizasyon Türk golfüne büyük hareketlilik getirdi. Burada yarışmak isteyen sporcular, kendi kulüplerinde kıyasıya mücadele ediyor. 2025 yılında 60 bin raund golf oynattık. Bunun karşılığı 13-14 bin kişidir. Bu oteli sadece golf için ziyaret eden yaklaşık 15 bin misafir var. Ekim ayından mayıs ayına kadar golf sezonuyla yaşıyoruz. Golfün özellikle Belek'e katkısı büyük. Yaklaşık döviz girdisi 250 milyon euro. Türkiye'de belli saha var ve nüfusa oranla yeterli değil. Örneğin; İspanya'da 400, Portekiz'de 110 tane golf sahası var. Belek'de 18 adet, yani yüzde 5'i kadar. Burada yer bulmak zor olabiliyor. Bir yıl öncesinden yerlerimizi satıyoruz. Yoğunluk bölgedeki tüm tesislerde bu şekilde. Yeni golf destinasyonları olmalı. Dalaman, Bodrum, Mersin, Adana ve çevresi yeni golf destinasyonu olabilir" ifadelerini kullandı.

Golf sporunun insan hayatındaki önemine de değinen Ali Şahin, "Ben 25 yıldır golf ile uğraşıyorum. Sosyal çevre ve hayata bakış açısından önemli bir rolü var. Herkesin golf oynamasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Hedef 20 milyon turist"

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Turizmin en önemli konusu maliyetler ve kur makası. Değişen bir şey olmadı burada. Maliyet ve kur makası arasında bir sıkışmışlık söz konusu. Sektörün maliyeti yüksek seyrediyor. Yüzde 45 gibi bir maliyet artışı var, kur ise yüzde 26 artış göstermiş. Bu da sektörü zorluyor. Personel maliyeti 1.900 eurolara ulaştı. Bununla baş etmek de zorlaştı. Hep Mısır ile karşılaştırıyoruz ülkemizi. Türkiye, Mısır'ın yaptığı turizmi çok öncelerde geride bırakan bir turizm ülkesi, sadece Süveyş Kanalı'na sıkışmış bir turizmden Akdeniz'e yayılmış bir hareket var ama bizim kalitemizle boy ölçüşemiyorlar. Oraya hareket kazandıran da bizden giden Türk otel işletmeleri. Mısır'da bir personel maliyeti 350 dolar, bizimkiyle kıyaslanamaz. Ayrıca Mısır sektöre KDV uygulamıyor. Biz farklı bir kulvarda mücadele ediyoruz. Antalya bu sene 17 milyon turist hedefine ulaştı. Antalya için önemli bir rakamdı. Bin dolardan hesaplarsak 17 milyar dolar yapar. 17 milyon turistle yine birinci sırada Rusya var. 20 milyon turiste çıkma hedefimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL