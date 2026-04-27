Deniz Sapmaz, Ladies European Tour'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Golf Milli Takımı sporcusu Deniz Sapmaz, Ladies European Tour takvimi kapsamında Fransa'da düzenlenecek Jabra Ladies Open turnuvasında mücadele edecek.

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışacak. Türkiye Golf Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Organizasyonda yurt dışında yarışan ilk Türk kadın golfçü olarak ülkemiz golfü adına önemli bir ilki gerçekleştirecektir. Dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer almak, yalnızca bireysel bir başarı olmanın ötesinde, ülkemiz golfünün uluslararası alandaki gelişimini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Milli sporcumuz Deniz Sapmaz'ın bu seviyede mücadele edecek olması, aynı zamanda genç sporcularımızın global arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olacaktır. Milli sporcumuz Deniz Sapmaz'a bu önemli organizasyonda başarılar diliyoruz" denildi.

Davetin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Deniz Sapmaz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli

sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim." - İSTANBUL

