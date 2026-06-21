Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya’ya 2-0 ve Paraguay’a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

BİZİM ÇOCUKLAR ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Bu sonuçların ardından İngiliz medyasında yer alan sert bir yazı büyük tepki çekti. The Athletic’te yayınlanan analizde, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlara rağmen takımın düşük performansı eleştirildi.

''HİÇBİR BAHANESİ YOK''

Yazıda “Bu kadar kötü olmalarının hiçbir bahanesi yok” denirken, '' Türkiye, Haiti’den sadece iki buçuk saat daha fazla direndi'' ifadesi kullanıldı. Ayrıca millilerin iki maçta 62 şut çekip gol atamaması ''içler acısı'' olarak nitelendirildi.

''EN KÖTÜSÜ TÜRKİYE''

1966’dan beri böyle bir istatistik olmadığı vurgulanırken, ''Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Yaratılan beklentiye göre turnuvanın en kötüsü oldular.'' gibi sert ifadeler dikkat çekti.