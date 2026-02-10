Katar'da 'Ulusal Spor Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

Katar'da Ulusal Spor Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Katar Emirlik Divanı tarafından resmi tatil ilan edilen ve Katar Olimpiyat Komitesi ile Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Spor Günü kapsamında vatandaşların katılabileceği yarışlar, yürüyüşler, müsabakalar, takım sporları, gösteriler, atölye çalışmaları ve fuarlar organize edildi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de Ulusal Spor Günü kapsamındaki etkinliklere katıldı.

Emirlik divanından yapılan açıklamaya göre Emir Temim, sabah saatlerinde başkent Doha'da bulunan Doha Golf Kulübü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında genç yaş kategorilerindeki sporcular ve Katar A Milli Golf Takımı oyuncularıyla birlikte golf oynadı.

Katar Emiri'nin sporun teşvik edilmesi, fiziksel aktivite kültürünün güçlendirilmesi ve toplumun sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsemesinin desteklenmesi amacıyla etkinlikte yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ulusal Spor Günü dolayısıyla bir mesaj da yayımladı.

Emir Temim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Ulusal Spor Günü'nün sporun ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini hatırlamak için yıllık bir vesile olduğunu kaydederek, "Katar Ulusal Spor Günü, sporun ve sağlıklı uygulamaların önemini hatırlamak için yıllık bir fırsattır. Sizlere mutlu bir spor günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emir'in annesi Şeyha Moza Bint Nasır da Doha Eğitim Şehri'nde kutlamalara katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Şeyha Moza, düzenlenen spor faaliyetlerini yerinde izledi.

-Katar Ulusal Spor Günü

Katar'da her yıl düzenlenen ve resmi tatil ilan edilen Ulusal Spor Günü kapsamında ülke genelinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani tarafından 2012 yılında ilan edilen Ulusal Spor Günü, ülke genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanıyor.