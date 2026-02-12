Haberler

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası sona erdi


Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda Türk sporcu Mehmet Kazan, 146 gross skor ile birinci oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 36 oyuncu katıldı. Turnuvada Türkiye'yi Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil etti. Son gün yapılan atışlar sonucunda milli sporcu Mehmet Kazan 146 gross skorla birinciliği elde etti. Güney Afrikalı Jay Jay Botha 147 gross skorla ikinci, Hollandalı Tycho Kuiper de 152 vuruşla üçüncü oldu. Türk sporcu Karahan Yıldırım ise stableford kategorisinde 72 puan elde ederek üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri EDGA Başkanı Tony Bennet, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, federasyon yönetim kurulu üyeleri Hasan Ceylan ve Zafer Türkoğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen tarafından verildi.

Milli sporcu Mehmet Kazan, çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek, "Uzun aradan sonra turnuvanın yeniden düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Turnuvada birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, turnuvanın organizasyon anlamında başarılı geçtiğini söyledi. Ev sahibi oldukları uluslararası bir turnuvada milli sporcu Mehmet Kazan'ın şampiyon olmasının, Karahan Yıldırım'ın da madalya almasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Asan, Türkiye'de engelli golfüne olan ilgiyi arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
