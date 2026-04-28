Turkish Airlines Open öncesi Pro-Am heyecanı

Turkish Airlines Open öncesi Pro-Am heyecanı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open öncesinde Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open öncesinde Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum National Golf Kulübü'nde düzenlenen Turkish Airlines Open kapsamındaki ilk Pro-Am Turnuvası başladı. 1 profesyonel ve 3 amatör golfçünün oluşturduğu takımlar bugün ve yarınki Pro-Am turnuvalarında mücadele edecek. Pro- Am'in bugünkü turnuvasında 60 amatör, 40 profesyonel golfçü sahaya çıktı.

DP Dünya Turu Türkiye Temsilcisi ve Turnuva Organizatörü Kemal Taşkınlı, "Bu yıl 9'uncu kez ve aradan sonra 2'nci kez düzenleniyor. Bu yıl yeni bir sahamız var. Antalya bölgesinin ilk golf sahası. 1994 yılında kurulmuş olan golf sahasındayız. Bu sene özellikle Türkiye Golf Federasyonu'nun büyük destekleriyle bu turnuvayı 3 yıl daha yapacağımız duyuruldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tekrar uluslararası oyuncuların ülkemize gelmesi, bunu buradan tüm dünyaya duyurmamız, buranın böyle imkanlara sahip olduğunu göstermemiz bizim için çok önemli. Tekrar yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl turnuvaya önemli oyuncular katılıyor. Britanya Açık Şampiyonu Francesco Molinari önemli oyunculardan biri. Onlar için de iyi bir oyun olacak, zorlayıcı bir saha. Düzenlenecek turnuva dolasıyla 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında golf severler için kapılarımızı açıyoruz. Bu turnuvayı izlemek üzere tüm Antalya halkını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan 30 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde Regnum National Golf Kulübü'nde düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda aralarında 2018 Britanya Açık Şampiyonu Francesco Molinari'nin de yer aldığı 156 profesyonel oyuncu sahaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
