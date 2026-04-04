Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali başladı

Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali başladı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali, Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü'nde başladı. Turnuvaya 50 sporcu katılırken, dereceye girenler Malezya'daki dünya finaline katılma hakkı elde edecek.

ANTALYA'nın Serik ilçesine düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü'nde 2 gün sürecek Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali başladı. Turnuvaya NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Golf Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Recep Turan da katıldı. Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan Golf Mad Direktörü Bekir Kara, "Türk Hava Yolları ve Golf Mad'ın ana sponsorluğunda Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali'ni yapıyoruz. Final müsabakalarında 50 sporcu yarışacak. Dereceye girecek olan 5 sporcumuz ve takım kaptanı 23-31 Ekim 2026 tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil edecek. Malezya'da yapılacak olan dünya finaline 45 ülkeden 600 golfçü katılacak. Katılım sağlayan sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
