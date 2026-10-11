Zafer Turnuvası'nda Hasan Akçakayalıoğlu 59 stableford gross puanla şampiyon oldu

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Zafer Turnuvası 2026, 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul'da yer alan Kemer Golf Kulübü'nde oynandı.

Turnuvada, Türkiye'den 45, Azerbaycan'dan 17 olmak üzere iki günde toplamda 62 golfçü sahaya çıktı. Oynanan final raundunun ardından Gross kategorisinde Türkiye takımından Hasan Akçakayalıoğlu toplamda 59 stableford gross puanla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu. Türkiye takımından Mustafa Özgür Özdemir 57 stableford gross puanla ikinci, Şehmus Işık 56 stableford gross puanla üçüncü sırada yer aldı. A kategorisinde Türkiye takımından Eren Sarıateş 72 net skorla birinci, Erhan Kamışlı 72 net skorla ikinci, Mustafa Özgür Özdemir 67 net skorla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. B kategorisinde Türkiye takımından Raşit Müftüoğlu 69 stableford puanla birinci sırada, Altuğ Bayram 67 stableford puanla ikinci, Kıvanç Oktay 65 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı bitirdi. C kategorisinde Türkiye takımından Nihat Özdemir 86 stableford puanla birinci sırada yer alırken, Celalettin Aslan 74 stableford puanla ikinci, Erdoğan Demirören 71 stableford puanla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Türkiye takımından Nursel Çökelek 66 net skorla birinci sırada, Meliha Serra Tokar 66 net skorla ikinci, Azerbaycan takımından Gülnera Asedova 61 net skorla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar Gross kategorisinde Türkiye takımından Nursel Çökelek 45 gross stableford puanla birinci, Meliha Serra Tokar 28 gross stableford puanla ikinci, Gülay Dora 22 gross stableford puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu. Erkekler Longest Drive ödülünün sahibi Türkiye takımından Zafer Türkoğlu olurken, Kadınlar Longest Drive ödülünü Türkiye takımından Nursel Çökelek aldı. Nearest to Pin Erkek ödülü Türkiye takımından Turgay Akbal'a, Nearest to Pin Kadın ödülü ise Nursel Çökelek'e verildi.

İHSAN GENCAY ASAN: ZAFER TURNUVASI, İKİ KARDEŞ ÜLKENİN SPORCULARININ BİR ARAYA GELDİĞİ BİR TURNUVA

Organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "Bu sene 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Zafer Turnuvası, iki kardeş ülkenin sporcularının bir araya geldiği bir turnuva. İki ülkenin federasyon başkanları, yönetim kurulu üyeleri, golf kulüplerinin başkanları ve kaptanları aynı zamanda protokol davetlilerinin katılımıyla 100 kişinin üzerinde organizasyon gerçekleşti. Herkes memnun. Geçen sene Azerbaycan'da bizi çok iyi ağırlamıştılar. Burada da 2 günlük organizasyonun sonuna geldik. Azerbaycanlı dostlarımız umarım memnun kalmışlardır. Biz burada sporun birleştirici gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Devletlerimiz var olduğu sürece inşallah bu turnuva bir Türkiye'de bir Azerbaycan'da olmak üzere devam edecek. Önümüzdeki sene de biz Azerbaycan'da olacağız" dedi.

'İKİ DEVLET, TEK MİLLET' SLOGANINI SPORDA DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu spora yansıtmak için bu organizasyona devam edeceklerini aktaran Asan, "Türkiye'nin öncü olduğu bir turnuva oldu bu. İlk olarak biz ev sahipliği yapmıştık sonra Azerbaycan'a gittik. Türkiye'nin başlattığı aslında yıllardır 'İki devlet, tek millet' sloganını sporda devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülkenin dostluğunun spora yansıması için müsabakaları organize etmek istiyoruz. Bütün her yerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları var. Ülke federasyon yönetim kurulu üyeleri de oynuyorlar. Hem dereceye girmek için yarıştılar hem de bu dostluğu perçinlemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İhsan Gencay Asan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Azerbaycan'dan 20 sporcu geldi. Türkiye'den de 30'un üzerinde sporcumuz var. Turnuvanın akışının doğru devam etmesi için kısıtlı sayıda tuttuk. Azerbaycan tarafı biz bir daha ev sahibi olduğumuzda daha fazla katılımla geleceklerini belirttiler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı