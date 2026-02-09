Haberler

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak
Güncelleme:
Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Turnuvası, 10-11 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. 36 sporcu 15 ülkeden katılacak, Türkiye'yi Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil edecek.

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Turnuvası, 10-11 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyona 15 ülkeden 36 sporcu katılacak. Türkiye'yi turnuvada Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil edecek.

Mehmet Kazan, EDGA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'de engelli golfünü tanıtmanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Golf, hayata daha güçlü bir şekilde yeniden bağlanmamı sağladı. Eğer Türkiye'de bir engelli kişinin golf ile tanışma şansını artırabilirsek bu her şeyden daha değerli." ifadelerini kullandı.

Golfün engelli bireylerin öz güvenini artırmaya, sosyal bağlar kurmasını sağlamaya ve güçlü bir amaç duygusu geliştirmeye yardımcı olduğunu söyleyen 44 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"İlk tee vuruşunu yapmayı dört gözle bekliyorum. O anda her şey benim için duracak. Bayraklar, oyuncular, gönüllüler... Bu, bir rüyanın tezahürü olacak."

