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Antalya'da golf sezonu başladı, Belek en çok İngiltere'den golfçü ağırlıyor

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Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan Antalya'da golf turizminde hareketlilik başladı. Belek'teki sahalar başta İngiltere olmak üzere yabancı golfçüleri ağırlıyor; kentte 15 golf sahası ve 10 golf oteli var.

Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan Antalya'da golf turizminde hareketlilik başladı.

Avrupa'nın önde gelen golf destinasyonları arasında yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor.

İklimi, otelleri ve golf sahalarıyla öne çıkan Belek, geçmiş yıllarda Turkish Airlines Open gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Rose ve Lee Westwood gibi dünyaca ünlü golfçüler de bölgede düzenlenen turnuvalarda mücadele etti.

Yaz turizminin devam ettiği kentte, eylül ayında golf sahalarındaki hareketlilik de arttı.

En fazla İngiltere'den golfçü geliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı ve Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çek, AA muhabirine, Antalya'nın 1990'lı yıllarda golf turizmiyle tanıştığını söyledi.

Kentte 15 golf sahası ve 10 golf otelinin bulunduğunu belirten Çek, golf sezonunun eylülde başlayıp mayısa kadar sürdüğünü ifade etti.

Golf turizminin sezonun uzamasına ve özellikle Belek'teki otellerin yılın daha uzun döneminde açık kalmasına katkı sağladığını anlatan Çek, Türkiye'nin dünya golf pazarındaki payının artırılması için çeşitli organizasyon ve tanıtım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Antalya'nın Türkiye'de en fazla golf sahasına sahip kent olduğunu vurgulayan Çek, dünyanın farklı ülkelerinden golfçüleri ağırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"En çok İngiltere'den misafir alıyoruz. Bunu Avrupa'daki diğer ülkeler takip ediyor. Özellikle Almanya, ondan sonra Doğu Avrupa. Son dönemlerde Rusya'dan da gruplar gelmeye başladı. Ukrayna'da da golf ile ilgilenenlerin sayısı artıyor. Rusça konuşulan ülkelerden ciddi sayılar gelmeye başladı."

Türkiye'de de golfe ilginin arttığını belirten Çek, Türkiye Golf Federasyonunun yıl boyunca düzenlediği turnuvaların yerli sporcuların sayısının artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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