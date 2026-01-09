Haberler

Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası başladı

Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası, Belek'teki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde başladı. Turnuvada erkekler için kazanılan ödül, Turkish Airlines Open'a katılma hakkı vererek büyük bir ödül içeriyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası (Turkish Amateur Open 2026) başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası başladı. Organizasyonda, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Estonya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Irak, Malta, İskoçya, Almanya, Kosova ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 49 erkek ve 11 kadın golfçü mücadele ediyor. Turnuva pazar günü gerçekleştirilecek final oyunlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

12 ÜLKEDEN 60 SPORCU

TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "12 ülkeden 60 sporcu müsabakaya katıldı. Turnuva sonucunda erkeklerin kazanına nisan ayındaki Turkish Airlines Open'a katılma hakkı veriyoruz. Avrupa'nın en iyi elit sporcularını ağırlıyoruz. Türk sporcularına da güveniyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu turnuvayı düzenli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

FEDERASYON TARİHİNDE İLK

Federasyon faaliyetlerini de anlatan Asan, şunları söyledi:

"Federasyonumuz geçen sene sportif anlamda en başarılı yılı geçirdi. Yurt dışında 36 müsabakadan 49 madalya kazandık. Bu federasyonun tarihinde bir sezonda yurt dışında en fazla madalya kazandığı yıl oldu. 54 sporcu milli formayı giydi. 54 sporcunun 2'si engelli milli takım sporcularımız. Sportif anlamda çıtayı yukarı taşıdık. 2026'da daha yukarı çıkarmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda oyuncumuzun katılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Milli takım seçim süreci ve yurt dışındaki yarışmalara katılacak sporcularımızın hazırlık sürecini en iyi seviyede hazırlıyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler

Trafikte mide bulandıran görüntü! Vatandaşlar hemen harekete geçti
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

YPG'lilerin yığınağı! İşte ölümcül silahın ait olduğu ülke
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı