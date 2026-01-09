ANTALYA'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası (Turkish Amateur Open 2026) başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası başladı. Organizasyonda, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Estonya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Irak, Malta, İskoçya, Almanya, Kosova ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 49 erkek ve 11 kadın golfçü mücadele ediyor. Turnuva pazar günü gerçekleştirilecek final oyunlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

12 ÜLKEDEN 60 SPORCU

TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "12 ülkeden 60 sporcu müsabakaya katıldı. Turnuva sonucunda erkeklerin kazanına nisan ayındaki Turkish Airlines Open'a katılma hakkı veriyoruz. Avrupa'nın en iyi elit sporcularını ağırlıyoruz. Türk sporcularına da güveniyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu turnuvayı düzenli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

FEDERASYON TARİHİNDE İLK

Federasyon faaliyetlerini de anlatan Asan, şunları söyledi:

"Federasyonumuz geçen sene sportif anlamda en başarılı yılı geçirdi. Yurt dışında 36 müsabakadan 49 madalya kazandık. Bu federasyonun tarihinde bir sezonda yurt dışında en fazla madalya kazandığı yıl oldu. 54 sporcu milli formayı giydi. 54 sporcunun 2'si engelli milli takım sporcularımız. Sportif anlamda çıtayı yukarı taşıdık. 2026'da daha yukarı çıkarmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda oyuncumuzun katılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Milli takım seçim süreci ve yurt dışındaki yarışmalara katılacak sporcularımızın hazırlık sürecini en iyi seviyede hazırlıyoruz"