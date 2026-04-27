Haberler

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Jabra Açık Turnuvası'nda yarışacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç sporcu Deniz, Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Deniz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Evian kasabasındaki Evian Resort Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

17 yaşındaki Deniz, bu müsabakayla Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.

Açıklamasda, "Dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer almak, yalnızca bireysel bir başarı olmanın ötesinde, ülkemiz golfünün uluslararası alandaki gelişimini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Milli sporcumuz Deniz Sapmaz'ın bu seviyede mücadele etmesi, aynı zamanda genç sporcularımızın global arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olacaktır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli golfçü Deniz Sapmaz da "Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi