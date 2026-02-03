Haberler

Antalya'da 33. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 33'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, 20 ülkeden 104 elit sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada toplam 50 bin avro ödül dağıtılacak.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 33'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası 20 ülkeden 104 elit sporcunun katılımıyla başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulüp'te düzenlenen 33'üncü Golf Mad Pro- Am Golf Turnuvası, profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturdu. Fraport TAV Antalya Airport ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva cumartesi günü yapılacak ödül ve gala töreniyle sona erecek.

Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan Golf Mad Genel Direktörü Bekir Kara, "Turnuva bugün başladı. Golfçülerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. Antalya Golf Kulüp sahalarında oynanacak. Profesyoneller kategorisinde kazananlar 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak son sırada bitiren ise 1250 avroluk ödülün sahibi olacak. Toplamda 50 bin avroluk ödül için yarışacaklar. Amatör golfçüler ise otel konaklama ödülü için yarışacak. Turnuvaya 6 defa şampiyon olan İngiliz sporcu Simon John Dyson, Avrupa turunda oynamış Alman Max Kramer gibi dünya çapında tanınmış birçok oyuncu katılıyor. Hava şartları nedeniyle zor bir spor turizmi geçiriyoruz bu yıl. Son 3 haftadır aralıksız yağan yağmur turnuvalarımızı ve sahalarımızı etkiledi. Bu hafta hava güzel gibi bizler de sporcular da bu durumdan memnunuz. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
