Türkiye Golf Federasyonu Balkan Açık Turnuvası sona erdi
TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlenen Balkan Açık Turnuvası, 12 ülkeden 39 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca gerçekleştirildi. Turnuvada, Engin Aksoy gross kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Balkan Açık Turnuvası tamamlandı.
TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, 12 ülkeden 39 sporcu katıldı.
Üç gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şöyle:
Gross: Engin Aksoy
Stableford gross: Robert Messervy (Büyük Britanya)
Stableford A: Selahattin Özdoğan
Stableford B: Mustafa Dögme
Kaynak: AA / Emre Doğan