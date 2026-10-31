Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin 2024 yılında Gareth Bale'den 11 milyon euroya satın aldığı belirtilen Madrid'deki lüks malikane, sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Özel yüzme havuzu, golf alanı ve basketbol sahası bulunan devasa evin görüntüleri, lüks yaşamın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, 2024 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de satın aldığı malikane yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Real Madrid forması giyen Gareth Bale'e ait olduğu belirtilen lüks konut için Mbappe'nin 11 milyon euro ödediği ifade edildi.

YOK YOK! GOLF ALANI BİLE VAR

Malikanenin görüntülerinde geniş bir bahçe, özel yüzme havuzu, basketbol sahası ve golf antrenman alanı öne çıkıyor. Modern mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken konut, futbol yıldızının saha dışındaki yaşamına ilişkin de ipuçları veriyor.

GÖRENLERE "PARA VAR, HUZUR VAR" DEDİRTİYOR

Lüks malikanenin havadan çekilen görüntüleri, konutun büyüklüğünü ve sahip olduğu özel alanları ortaya koyuyor. Havuz başındaki dinlenme alanları, yemyeşil bahçesi ve spor imkânlarıyla dikkat çeken malikane, "Para var, huzur var" sözünü akıllara getiriyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi