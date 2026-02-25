Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Suudi Arabistan, golf sporunu küresel ölçekte geliştirmek amacıyla 6 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projeleri hayata geçirilecek. Ülke, son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırarak futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve küresel spor arenasındaki etkisini artırmayı hedefliyor.
Suudi Arabistan, dünyanın en elit sporları arasında gösterilen golf için dev bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.
6 MİLYAR DOLARLIK HAMLE
Suudi Arabistan son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırmış, futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel spor arenasındaki etkisini artırmıştı.