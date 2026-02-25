Haberler

Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, golf sporunu küresel ölçekte geliştirmek amacıyla 6 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projeleri hayata geçirilecek. Ülke, son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırarak futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve küresel spor arenasındaki etkisini artırmayı hedefliyor.

  • Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım planlıyor.
  • Yatırımla yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projeleri hayata geçirilecek.

Suudi Arabistan, dünyanın en elit sporları arasında gösterilen golf için dev bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

6 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Ülkenin golf alanında küresel ölçekte söz sahibi olmak amacıyla 6 milyar dolarlık yatırım planladığı bildirildi. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Suudi Arabistan son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırmış, futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel spor arenasındaki etkisini artırmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilal Atakan:

Petrol ömür boyu akmıyacak ve paranın kaynağı birgün bitecek ozamanda o Golf sahalarını sulayacak Su için para arayacaklar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!