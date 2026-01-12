Haberler

Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası üç gün süren mücadelelerin ardından sonuçlandı. Erkeklerde Richard Teder, kadınlarda ise Deniz Sapmaz şampiyon oldular.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Serik ilçesinde Palazzo Golf Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Türkiye, İngiltere, Estonya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Irak, Malta, İskoçya, Almanya, Kosova ve İran'dan 49'u erkek, 11'i kadın 60 amatör golfçü katıldı.

Üç gün süren turnuva sonunda erkekler kategorisinde Richard Teder, 204 (-12) gross skorla birinci oldu. İbrahim Tarık Aslan 209 (-7) gross skorla ikinci sırayı alırken, Dylan Shaw Radford aynı skorla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Deniz Sapmaz, 225 (+9) gross skorla şampiyonluğa ulaştı. Sude Bay 226 (+10) gross skorla ikinci, Zeynep Süalp ise 228 (+12) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
