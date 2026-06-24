Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kardeşinin golf oynadığı anları paylaştı. Topa bir türlü vuramayan küçük kardeşinin dengesini kaybederek yere düşmesi eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.
Lamine Yamal, kardeşiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, golf oynamaya çalışan küçük kardeşinin topa vurmakta zorlandığı görüldü.
TOPA VURMAK İSTERKEN YERE DÜŞTÜ
Golf sopasıyla topa vurmaya çalışan ufaklık, yaptığı denemelerde başarılı olamayınca ilginç anlar yaşadı. Görüntülerde küçük çocuğun topa vurmak isterken dengesini kaybedip yere düştüğü görüldü.
EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Lamine Yamal'ın paylaştığı görüntülerde kardeşinin golf denemeleri izleyenleri gülümseten anlara sahne oldu.
Kaynak: Haberler.com