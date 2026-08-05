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Trump'ın Golf Sahasında Şüpheli Yakalandı

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Los Angeles'taki Trump Ulusal Golf Sahası'nda güvenlik önlemlerini incelerken yakalanan 38 yaşındaki Jeanine John Taele'nin üzerinde 16 mermili şarjör bulundu. Arabasında dolu tabanca, evinde silah, mühimmat ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Saldırı planı iddiaları netleşmedi, şüpheli suçlamaları reddetti.

LOS ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletindeki golf sahasında, üzerinde mühimmat bulunduran bir kişinin 2 Ağustos'ta güvenlik tedbirlerini incelerken yakalandığı bildirildi.

Yetkililer, California'ya bağlı Los Angeles kenti yakınlarında yer alan "Trump Ulusal Golf Sahası" adlı tesiste 2 Ağustos'ta meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şüphelinin, cebinde 16 mermili şarjörle golf sahasına girdiğini belirten yetkililer, 38 yaşındaki Jeanine John Taele olduğu belirlenen kişinin burada güvenlik önlemlerinin fotoğraf ve görüntü kayıtlarını alırken yakalandığını ifade etti.

Yetkililer, daha sonra Taele'nin aracında için dolu bir tabanca ve evinde de çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve "endişe verici ifadeler" yazılı defterler ele geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan, yetkililer, Trump'ın golf sahasına yapacağı ziyaretten iki gün önce meydana gelen olayda Taele'nin saldırı planlayıp planlamadığına ilişkin detay vermedi.

Taele ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA
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