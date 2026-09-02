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Tiger Woods'un ehliyetine 5 yıl el konuldu

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NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir mahkeme, "birçok kez dünya golf şampiyonu olmuş" ünlü sporcu Tiger Woods'un ehliyetine, alkollü araç kullanarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıllığına el konulduğunu açıkladı.

NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir mahkeme, "birçok kez dünya golf şampiyonu olmuş" ünlü sporcu Tiger Woods'un ehliyetine, alkollü araç kullanarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıllığına el konulduğunu açıkladı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, 15 kez "major" turnuva şampiyonu olan Woods, mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle ceza aldı.

Woods, Florida'da yaşadığı kazaya ilişkin mahkeme ile avukatlarının vardığı anlaşma sonucunda 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Florida'daki Martin İlçe Adliyesinde görülen duruşmada kendini savunan Woods, hakkındaki "alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçlamasını daha hafif bir suçlama olan "dikkatsiz araç kullanma"ya çevirmeyi başarsa da ehliyetinin elinden alınmasına engel olamadı.

Haberlerde Woods'un ayrıca, uyuşturucu testi yaptırmayı reddetmesiyle ilgili ayrı bir suçlamayı da anlaşma yoluyla çözüme kavuşturduğu vurgulandı.

Woods, 27 Mart'ta geçirdiği kazanın ardından, tedavi görmek ve sağlığına odaklanmak amacıyla profesyonel golf kariyerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

ABD'li golfçü, Şubat 2021'de de Los Angeles bölgesinde yine kaza yapmış, arabası takla atan sporcunun sağ bacağında ve ayak bileğinde birden fazla ameliyat gerektiren ağır hasarlar oluşmuştu.

Kaynak: AA
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