Haberler

Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü Samsun'da düzenlenen programla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü Samsun'da düzenlenen programla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilciliği, Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü için Samsun Golf Kulübü'nde program düzenledi. İl Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek, günün dayanışma ve ortak değerleri hatırlattığını söyledi; programda müzik dinletisi sunuldu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilciliğince, Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek, Samsun Golf Kulübü'nde düzenlenen programda, günün yalnızca mesleki bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışma ve mesleki ortak değerleri hatırlama vesilesi olduğunu söyledi.

Psikolojik danışmanların danışanların yaşamlarındaki önemli süreçlere eşlik ettiğini dile getiren Seyrek, "Bir sivil toplum kuruluşunun parçası olduğumuzda ise bu çaba yalnızca bireyle sınırlı kalmıyor. Ruh sağlığına ilişkin ihtiyaçların görünür olması, damgalamanın azalması, insanların destek aramaktan çekinmemesi ve psikolojik desteğe erişimin güçlenmesi için hep birlikte bir alan açıyoruz." dedi.

Mesleki çalışmaların bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda dayanışma içinde sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Seyrek, "Bugün emeğimizi, dayanışmamızı ve bu alana kattığımız her şeyi kutlayalım. Bu gün burada Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin ilk olağan kurul toplanma tarihi olan 30 Eylül 1989'a atfen, 30 Eylül 2020'den bu yana kutlanmakta olan Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'müzü kutlayalım." ifadesini kullandı.

Programda müzik dinletisi de sunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp