Milli sporcu Deniz Sapmaz, Jabra Açık Kadınlar Golf Turnuvası'nda mücadele edecek
Milli sporcu Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'nda yarışacak. 28-30 Mayıs'taki organizasyonda 36 ülkeden 136 sporcu yer alacak. Sapmaz, bu turnuvaya katılan ilk Türk golfçü olacak.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Evian Resort Golf Club sahasında 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 36 ülkeden 136 sporcu yer alacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan