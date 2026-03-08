Haberler

Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'de ölen ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğinin açıklandığı dakikalarda kendi kulübünde golf oynadı. Görüntüler tepki çekerken ABD'den, "Askerlerini cehenneme gönderdi, kendisi golf sahasında." şeklinde eleştiriler yükseldi.

  • İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.
  • Başkan Donald Trump, askerlerin ölüm haberiyle eş zamanlı olarak kendi golf kulübünde spor yaptı.
  • Trump'ın golf oynaması, kamuoyunda duyarsızlık suçlamalarına ve siyasi eleştirilere yol açtı.

İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğinin açıklandığı kritik saatlerde, Başkan Donald Trump'ın kendisine ait golf kulübünde spor yapması ülkede infiale yol açtı.

TRUMP GOLF KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİ

Askerlerin ölüm haberiyle eş zamanlı olarak paylaşılan golf görüntüleri, kamuoyunda "duyarsızlık" suçlamalarını beraberinde getirdi.

Sosyal medyada ve siyasi kulislerde yükselen eleştirilerde, Trump'ın ulusal bir yas anında eğlenmeyi tercih etmesi sert dille kınandı. Birçok kişi, "Askerlerini cehenneme gönderip kendisi golf sahasında vakit geçiriyor" diyerek tepkisini dile getirirken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bunlar hep hikaye. Boş işlerle uğraşıyorlar. Ben güçlüyüm görüntüsü gibi yapmışlar işte.

Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Mesaj veriyor şeyimde değilsiniz, işime bakarım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

